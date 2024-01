Joia – Milano

(Di venerdì 19 gennaio 2024)Via Panfilo Castaldi, 18 – 20124Tel. 02/29522124 Sito Internet: www..it Tipologia: ricercata / vegetariana Prezzi: piatto quadro: 30/35€, piccola degustazione del pranzo 60€, L’Enfasi della Natura 120€, Zenith 130€ Chiusura: Domenica e Lunedì OFFERTA Situato poco distante dalla fermata Repubblica della metro gialla,si conferma un indirizzo imperdibile per chi vuole approcciarsi alla cucina vegetariana, qui preparata a regola d’arte e con impiattamenti che appagano prima la vista e poi il palato. Il menù prevede diverse formule, tra cui il piatto quadro che è disponibile solo a pranzo e comprende 4 o 5 preparazioni servite su un unico piatto quadrato al costo rispettivamente di 30 e 35 euro, con acqua e caffè inclusi. A pranzo, però, è possibile anche assaggiare la cucina della sera ...

Nel 1989, il locarnese Pietro Leemann, appassionato di filosofia e di mistica, allievo di Gualtiero Marchesi e di Frédy Girardet, apre il suo ristorante vegetariano a