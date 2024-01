Johnny Depp dirige Al Pacino in Modì | le prime foto dal set

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Dopo The Brave, girato nel 1997,è tornato sulla sedia da regista per Modi, dimostrando di essersi completamente lasciato alle spalle le infinite questioni legali con l’ex moglie Amber Heard. E per tornare alla normalità sembra proprio che non ci sia nulla di meglio di un film con AlDeep sul set di Modi – Fonte: Leo PinterL’attore, infatti, interpreta un ruolo secondario rispetto al cuore effettivo della vicenda, vestendo i panni del collezionista d’arte francese Maurice Gangnat. Si tratta di una figura effettivamente esistita e che ha giocato un ruolo importante nella diffusione delle opere di Modi. Il film, infatti, è incentrato essenzialmente sulla controversa figura di Amedeo Modigliani. Il pittore, in particolare, viene raccontato attraverso lo scorrere di 48 ore della sua vita in cui ...