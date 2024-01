Jessica Morlacchi | il rapporto con i genitori | “Li amo tantissimo ma ho un debole per mio padre”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 gennaio 2024), daiha ereditato la passione per la musica: in particolare dalMauro con il quale è stata ospite nel salotto televisivo Oggi è un altro giorno, ripercorrendo la loro storia. La cantante interverrà a La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata. Arrivata al successo come voce del gruppo Gazosa lanciati da Caterina Caselli, nel 2001 la band vince il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con Stai Con Me Forever: nel corso dello stesso anno pubblicano il singolo www.mipiacitu che diventa un tormentone dell’estate. Ritornano al Teatro Ariston l’anno successivo con Ogni Giorno Di Più che raggiunge il decimo posto: seguono un terzo album ed una cover di Nessuno Mi Può Giudicare realizzata insieme a Tormento dei ...