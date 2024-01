Jerusalem Post | ' Il governo di emergenza di Israele è vicino al collasso'

Tel Aviv, 19 gen. (Adnkronos) – “Questo governo di emergenza durerà ancora a lungo? L?opinione prevalente è che ciò non accadrà e, con la ... (calcioweb.eu)

Il governo di emergenza in Israele che sta gestendo gli affari nel contesto della continua guerra a Gaza potrebbe essere "vicino al collasso", secondo un rapporto del. Il quotidiano israeliano ha affermato: "La questione non è più se le elezioni avranno luogo nel 2024, ma piuttosto quando nel 2024", poiché la posizione di Netanyahu vacilla tra i ...L'Idf ha identificato un veicolo aereo senza pilota nell'area di Acri, nel nord di Israele. Lo scrive il, aggiungendo che il drone era entrato in territorio israeliano dal Libano e che è stato intercettato dall'Iron Dome.