Jason Kelce sul sentirsi “genitore di m*rda” quando i figli gli chiedono di mettere giù il cellulare

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 19 gennaio 2024), ex giocatore di football americano statunitense, ha parlato dell’uso dello smartphone in una puntata del suo podcast, New Heights withand Travis, raccontando diun cattivosuaa gli fa notare che sta troppo al telefono. Rispondendo a un fan che gli aveva chiesto quali fossero le 5 app essenziali da avere sullo smartphone, lo sportivo ha risposto: “Non vorrei avere app e vorrei buttare il telefono in un vulcano di magma perché odio il tempo che perdo. Odio tutto ciò che ha a che fare con il mio telefono. Ne sono dipendente, non lo sopporto”, ha esordito. Il fratello Travis, dal canto suo, ha affermato di adorare il telefono: “È come il tuo motore di ricerca personale”. Ma lo sportivo ha risposto: ...