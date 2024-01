Jannik Sinner attende conferme | “Il lavoro della preparazione sta pagando | ora attendo conferme”

(Di venerdì 19 gennaio 2024)è molto tranquillo dopo aver lasciato soltanto quattro game a Sebastian Baez. Bl’argentino, torna agli ottavi degli Australian Open per il terzo anno consecutivo. E, di fronte al microfono di Jim Courier, uno che a Melbourne vanta due finali vinte contro Stefan Edberg, mostra serenità e tranquillità. Ed inizia parlandoMargaret Court Arena: “Le condizioni sono molto diverse rispetto a tre anni fa, i rimbalzi erano un po’ più alti. Dovevo adattarmi. Credo di aver giocato molto bene, mi sento benissimo. Ho giocato tre volte a mezzogiorno, in Italia è piena notte e quindi grazie a tutti coloro che hanno scelto di vedere questa partita a ora tarda“. Australian Open,lascia solo 4 game a Baez e approda agli ottavi Sulla ...

Quello che si salva da questo parterre di tennisti sofferenti è uno dei nostri, Jannik Sinner, numero 1 d'Italia e numero 4 al mondo. L'altoatesino è una delle due tds approdate al terzo turno che ... Jannik Sinner prosegue in maniera convincente il proprio cammino agli Australian Open, primo Slam della stagione tennistica che va in scena sul cemento di Melbourne. Il giocatore italiano ha letteralm ... AUSTRALIAN OPEN - Un'altra grande prestazione per il numero 4 del mondo, che regola Sebastian Baez in tre comodi parziali e torna agli ottavi di finale.