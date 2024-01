Iva | Ag Entrate | sperimentazione precompilata estesa a tutto 2024

Incoerenze nelle dichiarazioni Iva, ecco l’ennesimo tentativo di phishing che sta circolando in queste settimane online e che prende di mira in ... (ilnotiziario)

Incoerenze nelle dichiarazioni Iva, ecco l’ennesimo tentativo di phishing che sta circolando in queste settimane online e che prende di mira in ... (ilnotiziario)

... l'Agenzia dellemetta a disposizione degli operatoriresidenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del proprio sito, in un'apposita sezione, le bozze dei richiamati documenti. Con ..."Il 2023 - ha detto il governatore - si è chiuso con un aumento delletributarie della ... Questo maggiore introito scaturisce soprattutto dall'aumento dei versamenti di Irpef, Ires,e ...PALERMO (ITALPRESS) - Il 2023 si è chiuso con un aumento delle entrate tributarie della Regione di circa ... scaturisce soprattutto dall’aumento dei versamenti di Irpef, Ires, Iva e bollo auto. Per ...I risultati conseguiti nel 2023 certificano "la ripresa economica in corso in Sicilia". Così il presidente, che in conferenza stampa si è soffermato anche sui rapporti con gli alleati di centrodestra ...