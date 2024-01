ITIS Galileo Galilei Arezzo | al via i corsi serali

Dove verrà allestito lo spazio L'urban center sarà realizzato a Viale Manzoni, all'interno del compendio immobiliare che ospita la sede dell'Galilei, e si svilupperà su circa 1075 mq per ...Dove verrà allestito lo spazio L'urban center sarà realizzato a Viale Manzoni, all'interno del compendio immobiliare che ospita la sede dell'Galilei, e si svilupperà su circa 1075 mq per ...Le lezioni, articolate in attività teoriche e di laboratorio, si terranno presso la sede centrale dell’ITIS in via Dino Menci 1 ad Arezzo, dalle 18 alle 23. A questo indirizzo c’è anche la segreteria ...AREZZO Novità in vista per l’anno scolastico 2024-2025, per tutti gli aspiranti chimici e informatici. All’Itis Galilei di Arezzo sono ...