Italia-Turchia | Meloni da Erdogan Focus su M O e migranti

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen. (askanews) – Missione insabato per la presidente del Consiglio Giorgiache alle 18.30 (ora locale, le 16.30 in) incontrerà il presidente della Repubblica di, Recep Tayyip, nel palazzo presidenziale di Vahdettin a Istanbul. Si tratta della prima visita inper la premier dopo i colloqui tra i due leader avvenuti a margine degli incontri multilaterali di Bali, Vilnius, New York e Dubai, visita che punta – spiegano fontine – a confermare la strategicità del partenariato, a livello bilaterale, nel bacino del Mediterraneo e in ambito Nato. Sul tavolo anche il rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali e l’organizzazione della prossima Commissione congiunta economica commerciale (Jetco), nonché ...

