Israele-Hamas | ultime news sulla guerra di oggi

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – Oltre 40 morti nell’ultima ondata di attacchi israeliani in tutta la Striscia di Gaza. Per gli Usa ”non c’è alcun modo” di risolvere la questione di sicurezza die della regione ”senza la creazione di uno Stato palestinese”, un’ipotesi respinta dal premier israeliano Benjamin Netanyahu. Migliaia di persone si sono riunite a Tel Aviv per chiedere il cessate il fuoco a Gaza e la pace con i palestinesi. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

...che sia riconosciuto da tutti ma che allo stesso tempo riconoscaè la linea che il G7 e l'Europa seguono, noi siamo assolutamente favorevoli a questa soluzione. Non può esserea ...Nuovi raid e vittime a Gaza Oltre 40 morti nell'ultima ondata di attacchi israeliani in tutta la Striscia di Gaza. Per gli Usa ''non c'è alcun modo'' di risolvere la questione di sicurezza die della regione ''senza la creazione di uno Stato palestinese'', un'ipotesi respinta dal premier israeliano Benjamin Netanyahu. Migliaia di persone si sono riunite a Tel Aviv per chiedere il ...Abu-Fanounah - ha spiegato un portavoce - era il responsabile della pubblicazione dei video sugli attacchi con i razzi a Israele così come della creazione ... Kfir, il bimbo ostaggio di Hamas compie ...Ryanair è pronta a riattivare i collegamenti verso Israele: i voli decolleranno dal prossimo 1° febbraio, spiega la low cost irlandese ...