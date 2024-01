Ipotesi diverticolite per Kate | cos’è e quali sono i rischi

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Pubblicato il 19 Gennaio, 2024 (Adnkronos) –. E' l'ultimacircolata per spiegare l'intervento di chirurgia addominale a cui è stata sottopostaMiddleton e le tempistiche di recupero citate nella nota di Buckingham Palace (10-14 giorni di degenza e riposo dalle attività pubbliche fino a dopo Pasqua). Una nota con cui però è stata anche alzata la barriera del massimo riserbo sulla situazione della principessa del Galles. "Una dellepiù accreditate che gira negli ambienti londinesi è che si sia trattato di un intervento dovuto ad unaacuta", ha detto il giornalista Antonio Caprarica, esperto di reali inglesi. Ma cos'è laacuta e? Lo spiega all'Adnkronos ...

(Adnkronos) – diverticolite . E' l'ultima Ipotesi circolata per spiegare l'intervento di chirurgia addominale a cui è stata sottoposta Kate Middleton ... (periodicodaily)

...popolarità dei principi di Galles è grandissima e forte è l'emozione che ha provocato la notizia di una operazione ( di che tipo di intervento si tratta Tra leanche quella di) ...Una dellepiù accreditate che gira negli ambienti londinesi è che si sia trattato di un intervento dovuto ad unaacuta'. In un colloquio con l'Adnkronos, il giornalista Antonio ...Diverticolite. E' l'ultima ipotesi circolata per spiegare l'intervento di chirurgia addominale a cui è stata sottoposta Kate Middleton e le tempistiche di recupero citate nella nota di Buckingham ...Perché è stata operata all'addome Kate Middleton William al suo fianco L’intervento addominale di Kate Middleton, 42 anni appena compiuti, è stato una doccia fredda per gli inglesi, ma deve esserla ...