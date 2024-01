Io rovinato dalle intercettazioni Il Pd? Cattedrale del giustizialismo

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L'ex senatore dem, Stefano Esposito, tra il 2015 e il 2018 è stato intercettato illegalmente per centinaia di volte. Nessuna toga ha pagato, se non lui. E ora si rivolge a Nordio: "Mandi gli ispettori a Torino"

Il 'ribaltone' rispetto alla sentenza di primo grado era nell'aria finprime udienza del ... "Una cosa che non sta né in cielo né in terra, ci hannola vita, questi cinque anni non ce li ...Anticipazioni Beautiful: Thomas si difendeaccuse e viene scagionato Ridge e Thomas sono ... Brooke pronta a fermare Thomas ma Thomas ha accusato Brooke di averglila vita e sappiamo ...Ragioniamo assieme sul rischio che Top Gun 3 si porta dietro, cioè ripetere quello che è stato fatto con Maverick.Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia, nel 2024 la domanda di petrolio crescerà di 1,24 milioni di barili al giorno.