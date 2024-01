Inzaghi | «Ho fatto i complimenti ai ragazzi | mi sono divertito a guardarli»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’allenatore dell’Inter, che affronterà lunedì il Napoli, per la finale di Supercoppa Italiana, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria contro la Lazio «Istati molto bravi. Abbiamoun’ottima partita, approcciando subito molto bene. Abbiamouna grande gara raggiungendo la finale che volevamo, ora dobbiamo recuperare energie in questi due giorni e mezzo perché col Napoli sarà molto difficile come finale» Sarà una finale inedita per entrambe, una doppia finale. «Non avevamo maiuna finale in due partite, ci adegueremo e cercheremo di preparare la gara col Napoli nel migliore dei modi. Hoai, mi» Se l’Inter avesse ...