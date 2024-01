Inzaghi | «Due anni e mezzo che mi diverto con l’Inter! E non dimentico»

(Di venerdì 19 gennaio 2024)torna a vincere a Riyad, come aveva fatto nel 2019 e un anno fa. L’allenatore ha dato la sua versione sul 3-0 di Inter-Lazio nella conferenza stampa post partita. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Inter-Lazio. Ci sono ancora margini di miglioramento per questa Inter? Si può sempre migliorare. Ma sarebbe riduttivo parlare solo di stasera, è tutta la stagione così. Contro una squadra molto organizzata i ragazzi sono stati bravissimi. Era una flessione calcolata quella contro Lecce, Genoa e Verona? Ogni partita è storia a sé. Un paio, giocate su un terreno non all’altezza, non sono state benissimo. Ma è da dueche mia vedere giocare questa squadra. Ma stasera avevamo davanti un avversario di valore: non è ...

Troppa , Troppa Inter per questa Lazio ai minimi termini e non c’è mai partita nella seconda semi finale della Supercoppa Italiana. In finale ci ... (sportface)

... il tecnico dell'Inter Simoneè intervenuto ai microfoni di Mediaset: " Hanno fatto una grande gara, volevamo questa finale e in questigiorni e mezzo dovremo recuperare le energie perché ..."I ragazzi sono stati molto bravi, hanno fatto un'ottima partita con un approccio buono fin da subito. Ora dobbiamo recuperare energie, non abbiamo mai fatto una finale inpartite ma questo chiede il calcio in questo momento e noi ci adeguiamo.Simone Inzaghi ha parlato anche in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: "Ogni partita è una storia a sé. Molte partite non sono state a livello tecnico come le altre. Da allenatore mi sono ...71' - Lautaro invece di tirare appoggia per Thuram al quale non riesce l'uno-due, alla fine guadagna un corner ... e calcia senza che nessuno arrivi a correggere in porta. 65' - Inzaghi prepara le ...