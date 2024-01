Inzaghi | «Abbiamo segnato poco Con il Napoli difficilissima»

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Simoneha commentato la super vittoria della sua Inter contro la Lazio in semifinale di Supercoppa Italiana. Le sue parole su RDS. POST-PARTITA – Simoneha parlato così: «Siamo stati bravissimi,approcciato bene, preso traverse, pali etante volte.fatto 3 gol e giocato bene contro una squadra molto organizzata ma che stasera è stata messa in difficoltà. L’unico neo è non averdi più nel primo tempo. Dal 13 luglio la squadra lavora molto bene, dobbiamo dare seguito. Siamo soddisfatti, per alzare il trofeo manca la partita con ilche ha giocato un giorno prima ed è campione d’Italia. Sarà una finale. Vogliamo continuità, vedremo di giocare così anche lunedì». Inter-News - Ultime ...

... SimoneL'allenatore dell'Inter, che affronterà lunedì il Napoli , per la finale di ...fatto un'ottima partita, approcciando subito molto bene.fatto una grande gara raggiungendo ...... io sono soddisfatto dei quattro attaccanti chein rosa che in questa prima parte di stagione ci hanno dato soddisfazioni ".sulla battuta di Allegri : " Ho sentito e letto ...Le parole dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi al termine della semifinale di Supercoppa italiana contro la Lazio ...non abbiamo mai fatto una finale in due partite ma questo chiede il calcio in questo momento e noi ci adeguiamo. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché mi sono veramente divertito a guardarli". Così ...