Interventi di potatura in corso nel territorio comunale di Boltiere

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Sono iniziati nel mese di gennaio i lavori diin tutto ildi. L’amministrazioneha stanziato per talicirca 27.000 €, comprensivi di IVA, e ha fornito una lista di tutte le potature previste da questo intervento. Risulta chiaro come l’amministrazione abbia cercato di coprire l’intero. In particolare, le zone coinvolte sono: Parcheggio Municipio; Parcheggio Asilo; Ex-biglietteria campo sportivo; Scuole medie; Parco Centri Sportivi; Scuole elementari; Via delle Rogge; Via Donizetti; Parco Italia; Via San Giovanni Bosco; Parco I Maggio; Via Dante Alighieri; Piazza Italia e Via Ronchetti.necessari e che permettono una cura adeguata del paese.