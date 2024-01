Intercettazioni | Travaglio a Giubilei | “Cittadini comuni sbattuti sui giornali? Non dite mai un esempio perché non esistono casi” Su La7

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Botta e risposta a Otto e mezzo (La7) tra il direttore del Fatto Quotidiano, Marco, e Francesco, presidente di Nazione Futura, movimento di destra vicino a Fratelli d’Italia. Tema della querelle è la stretta sullevoluta dal Guardiasigilli Carlo Nordio e dal governo Meloni.definisce le restrizioni “di buon senso” e dettate da un anelito “garantista”, aggiungendo: “In base alla nuova legge non si possono pubblicare i nomi di terze parti che finiscono nelle. Se due criminali sono intercettati telefonicamente e nel loro discorso mettono in mezzo me, Gruber o, per quale motivo il mio nome, quello di Gruber o quello dideve essere associato a quello di mafiosi che stanno parlando in ...