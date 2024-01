Inter travolge Lazio 3-0 e vola in finale Supercoppa col Napoli

Leggi su iltempo

(Di venerdì 19 gennaio 2024) RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Con lo stesso risultato con cui ilieri ha battuto la Fiorentina, l'stende lae raggiunge gli azzurri di Mazzarri all'ultimo atto dellaitaliana alla prima edizione in versione Final Four. A Riyadh i nerazzurri surclassano i biancocelesti e si impongono 3-0: a segno Thuram, Calhanoglu su rigore e Frattesi. Inzaghi sceglie l'undici che ha schiantato il Monza, Sarri lancia Immobile dall'inizio al centro del tridente completato da Pedro e Felipe Anderson. L'è padrona del campo dai primi minuti e Thuram ha subito due chance, di piede e poi in torsione di testa, ma non prende lo specchio. Buona la terza per l'attaccante francese che il gol lo trova finalizzando una bella azione corale: cross di Bastoni e assist illuminante di tacco di ...