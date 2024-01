Inter-Lazio | una Supercoppa da difendere con il primo passo

(Di venerdì 19 gennaio 2024)definisce l’avversario del Napoli nella finale diItaliana di lunedì. Si cambia trofeo e nazione: in Arabia Saudita stasera alle 20 comincia un altro percorso, da rendere vincente fra tre giorni. TRASFERTA PER VINCERE –fa iniziare un altro capitolo di questa stagione: quello dellaItaliana. Messo da parte, con un asterisco in arrivo che non rende certo felici, la Serie A e il duello con la Juventus, ce n’è un altro da aprire: quello coi biancocelesti. Ossia la squadra che Simone Inzaghi conosce meglio in assoluto, per i suoi trascorsi da giocatore e allenatore. Un ostacolo da superare per arrivare al vero bersaglio grosso, la finale di lunedì sempre a Riyad contro il Napoli già vittorioso ieri. QuestaItaliana ...

All'Al - Awwal Park Stadium andrà in scena la sfida di Supercoppa tra: ecco le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match All'Al - Awwal Park Stadium di Riyad andrà in scena la seconda semifinale di Supercoppa tra. I ...Una sfida per gli amanti dei precedenti. Oggi (ore 20) a Riyad andrà in scena un altro capitolo del confronto - tutt'altro che banale - train Supercoppa Italiana. Con una novità: tanti cari saluti alla gara secca e spazio alla formula delle final four. In palio c'è il biglietto per la finale contro il Napoli e la speranza ...La Gazzetta dello Sport pone in primo piano la Semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio in programma questa sera. La vincente sfiderà in finale il Napoli, vittorioso ...Il bisogno di ricavi da parte dei club, che non sanno più come quadrare i conti e sono disposti a tutto, è la spiegazione mortificante a ...