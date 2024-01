Inter-Lazio | tante conferme e un ritorno per Inzaghi? Le ultime

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Lesulla formazione di Simonein campo dal 1? stasera per, semifinale di Supercoppa Italiana.– Queste le parole di Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, su Twitter. “verso lacon Acerbi che torna al centro della difesa. Per il resto si va verso la conferma della squadra di Monza con Pavard e Darmian sulla catena di destra“. Fonte: Twitter Matteo Barzaghi-News -notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

è la seconda semifinale della Supercoppa Italiana in programma a Riyad, in Arabia. Ancora una sfida da novanta minuti prima degli eventuali calci di rigore che dovranno decidere chi ...Le probabili formazioni dinella seconda semifinale della Supercoppa italiana: ballotaggi Darmian - Dumfries, Barella - Frattesi e Immobile - Isaksen, Cataldi - Rovella, Vecino - Luis ...Lautaro Martinez vuole trascinare l’Inter anche in Supercoppa Italiana e contro la Lazio ha un conto aperto importante. L’argentino, infatti, ha nei biancocelesti una delle sue vittime preferite ...Dici Inter-Lazio, leggi Lautaro Martinez e Ciro Immobile. Non potrebbe essere altrimenti, dato che il match di questa sera, valevole per la seconda semifinale di Supercoppa, si preannuncia ...