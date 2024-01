Inter-Lazio | Supercoppa Italiana | tv in chiaro | streaming | formazioni | pronostici

(Di venerdì 19 gennaio 2024)è una gara valida per le semifinali dellae si gioca venerdì alle 20:00: probabili, tv in. L’, a differenza delle ultime due edizioni, dovrà superare ben due ostacoli per sollevare quella che sarebbe l’ottavadella sua storia. Da quest’anno, infatti, c’è un format nuovo di zecca: non più la solita gara unica ma due semifinali in cui a scontrarsi saranno i detentori di scudetto e Coppa Italia, in questo caso Napoli e, con la seconda classificata nell’ultimo campionato, la, e la finalista della coppa nazionale, la Fiorentina. Le vincenti delle due sfide si ...

All'Al - Awwal Park Stadium andrà in scena la sfida di Supercoppa tra: ecco le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match All'Al - Awwal Park Stadium di Riyad andrà in scena la seconda semifinale di Supercoppa tra. I ...Una sfida per gli amanti dei precedenti. Oggi (ore 20) a Riyad andrà in scena un altro capitolo del confronto - tutt'altro che banale - train Supercoppa Italiana. Con una novità: tanti cari saluti alla gara secca e spazio alla formula delle final four. In palio c'è il biglietto per la finale contro il Napoli e la speranza ...La Gazzetta dello Sport pone in primo piano la Semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio in programma questa sera. La vincente sfiderà in finale il Napoli, vittorioso ...Tutto pronto per l'altra semifinale di Supercoppa italiana. Questa sera toccherà a Inter e Lazio sfidarsi in Arabia Saudita: chi delle due raggiungerà il Napoli nella finale di lunedì Scopriamo ...