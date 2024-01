Inter Lazio Supercoppa 1-0 LIVE | Darmian chiama | Provedel risponde

Lo stadio di Riad , Al-Awwal Park Stadium, è decisamente riempito per Inter-Lazio rispetto al flop clamoroso di ieri per Napoli-Fiorentina . Non c’è ... (sportface)

, match valevole per la Supercoppa Italiana 2023/2024: cronaca, tabellino e diretta live della partita di stasera La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita: valevole per ...Lo ha detto l'ad dell'Giuseppe Marotta, intervistato da Sport Mediaset prima della sfida con lain Supercoppa italiana in replica alle parole del tecnico della Juve sulla lotta scudetto. "...Seconda serata di Supercoppa Italiana in quel di Riad. Dopo Napoli - Fiorentina di ieri sera, all'Al-Awwal Stadium sta andando in scena l'altra semifinale, quella tra Inter e Lazio, ...La Lazio è pronta a scendere in campo a Riyad, nella semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter. I biancocelesti vogliono conquistare la finale e per farlo dovranno vincere contro la prima della ...