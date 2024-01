Inter-Lazio semifinale di Supercoppa Italiana su Canale 5 e in streaming | orario e formazioni

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Stasera su5 si gioca la secondadi: ecco come seguirla e le probabili. Stasera su5 va in onda la secondadella. Il fischio d'inizio diè previsto per le ore 20:00. La vincente di questo incontro si sfiderà con il Napoli che ieri ha battuto la Fiorentina nella prima. La finale sarà trasmessa lunedì 22 gennaio.in TVsi affrontano stasera alle 20:00 allo stadio Al-Awwal Park di Riad. La final four della, infatti, si gioca in Arabia ...