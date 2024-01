Inter-Lazio | Sarri recupera Rovella! Uno in forte dubbio – Sky

(Di venerdì 19 gennaio 2024)andrà in scena questa sera alle 20.Rovella che sarà regolarmente in mezzo al campo: un altro, secondo Sky Sport, in– Si avvicina, semifinale di Supercoppa Italiana in programma questa sera., secondo Sky Sport,Rovella, inizialmente inper una botta presa in allenamento. L’ex Juventus sarà regolarmente in mezzo al campo. A completare il reparto Guendouzi e l’ex Vecino. Dubbi in attacco: Zaccagni non è al meglio e da tempo si trascina problemi fisici. La decisione sul suo impiego verrà presa a ridosso della partita: in caso di forfait pronto Immobile, con Felipe Anderson spostato nuovamente sulla fascia. ...

Torna in campo questa sera dalle 20:00 la Supercoppa Italiana, in diretta su Canale 5,da Riad in Arabia Saudita. Le due squadre trasono già pronte a darsi battaglia per conquistare l'accesso alla prima Final Four di Supercoppa Italiana . La vincente affronterà il Napoli che nella giornata di ieri Giovedì 18 Gennaio ...... sulla stagione e gli obiettivi dell'di Simone Inzaghi Maicon ha parlato ai canali ufficiali dell'nel giorno della semifinale di Supercoppa contro la. ...Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Stefano Mauri ha parlato della semifinale di Supercoppa tra Inter e Lazio in programma questa sera a Riad. "Sono riuscito a vincere la Supercoppa contro l’Inter a ...Dopo il successo casalingo contro il Lecce di Roberto D’Aversa, la Lazio di Maurizio Sarri è pronta per affrontare l’Inter: fischio d’inizio in programma alle 20.00, per capire quale delle due squadre ...