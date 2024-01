Inter-Lazio | Sarri non fa sconti e spreme | dal 1? col miglior assetto! – TS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Alcuni giocatori di Maurizioriscontrano qualche problemino fisico. Il mister biancoceleste, però, farà di tutto per averli in campo dal 1? in. Il punto di TuttoSport sulle probabili scelte. PROBABILE FORMAZIONE – Mauriziovuole fare il possibile per riuscire a spuntaree accedere, così, alla finale di Supercoppa Italiana. Per questo sceglie di non fare, né agli avversari né ai suoi stessi giocatori. Il problema al piede riscontrato in allenamento da Nicolò Rovella non fermerà il mister laziale dallo schierarlo dal 1?. Lo stesso ragionamento verrà fatto per Mattia Zaccagni, evidentemente non al massimo della condizione ma ancora titolare. Avrà tempo di fermarsi per recupera al rientro in campionato. In ...