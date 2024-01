Inter-Lazio probabili formazioni Supercoppa Italiana | tutti gli aggiornamenti

(Di venerdì 19 gennaio 2024)in Final Four di2023 e lesono in continuo aggiornamento. Si va in campo per tentare l’accesso alla Finalissima contro il Napoli campione d’Italia in carica già qualificato. Le due squadre a partire dalle ore 20:00 italiane si affronteranno presso il “King Saud University Stadium – Al-Awwal Park” di Riad (Arabia Saudita) per la partita valida come Semifinale di “EA SPORTS FC Supercup”. Ecco lediincongli ultimidal campo(3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 ...

Dopo Napoli - Fiorentina 3 - 0 di ieri, una tripletta che ha portato gli azzurri in finale nella Supercoppa italiana 2024, oggi 19 gennaio è la volta di. La seconda semifinale della Final Four si gioca stasera all'Al - Awwal Park Stadium di Riad, in Arabia Saudita, con calcio d'inizio alle 20. Sarà possibile seguire la partita in diretta ...P eccato perché tutti avremmo voluto giocare contro l'o contro laanche lunedì, tutti saremmo voluti restare ancora in Arabia . Dobbiamo essere onesti intellettualmente ad ammettere però ...Scopri dove vedere in diretta la partita Inter-Lazio: orari, canali, segui la live in tv oppure in differita. Le scelte di Inzaghi e Sarri ...Scopri dove vedere in diretta la partita Inter-Lazio: orari, canali, segui la live in tv oppure in differita. Le scelte di Inzaghi e Sarri ...