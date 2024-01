Inter - Lazio | Lulic con Sneijder | cena tra ex in Svizzera

(Di venerdì 19 gennaio 2024) AROSA () - Una storia Instagram per una foto che immortala due ex calciatori di. Senad, leggenda biancoceleste, a tavola con Wesley, ex nerazzurro dell'era del ...

(Adnkronos) – L’Inter batte la Lazio per 3-0 a Riad nella semi finale della Supercoppa italiana, oggi 19 gennaio, e si qualifica per la finale in ... ()

L'raggiunge il Napoli nella finale della Supercoppa italiana. A Riad i nerazzurri hanno battuto la3 - 0 (1 - 0) dominando la seconda semifinale giocata in Arabia e lunedì prossimo ...I nerazzurri dominano e si impongono con i gol di Thuram, Calhanoglu e Frattesi L'batte laper 3 - 0 a Riad nella semifinale della Supercoppa italiana, oggi 19 gennaio, e si qualifica per la finale in programma lunedì 22 gennaio contro il Napoli, che ieri ha superato la ...L'Inter supera 2-0 la Lazio. Respinto il ricorso di Andrea Agnelli contro la sentenza della corte federale d'Appello della Figc. Ngonge finisce in azzurro. Incetta di premi del Manchester City a Dubai ...EA Sports FC Supercup | Semifinale Venerdì 20 gennaio 2024, ore 20:00 Alawwal Park. Riyad (SA) INTER - LAZIO 3-0 (17' Thuram, 50' Calhanoglu, 87' Frattesi) ...