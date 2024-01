Inter Lazio

Leggi su inter-news

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’giocherà questa sera contro laalle ore 20 italiane, 22 locali, in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. La sfida tra Simonee Maurizioche si sono già affrontati con altri club. SFIDA ETERNA – Il 3-5-2 di Simonecontro l’integralismo di Maurizio. Entrambi guidati dal bel gioco e dalla produzione offensiva. Da una parte l’, autrice di 49 gol in 20 partite in campionato e 8 gol in 6 di Champions League. Trascinati dai numeri di Lautaro Martinez e da Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu che si aggirano per reti segnate intorno al secondo della classifica cannonieri Olivier Giroud. Dall’altra parte ci sarà invece la, figlia dell’estro di Luis Alberto e della ritrovata solidità difensiva. Simone ...