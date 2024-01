Inter-Lazio | Inzaghi studia mossa a sorpresa in difesa | le scelte – Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Mancano poche ore al calcio d’inizio di, sfida di Supercoppa Italiana in programma questa sera alle 20., secondo Sky Sport, prepara una possibileinandrà in scena questa sera alle 20. Obiettivo die della squadra raggiungere il Napoli in finale. Secondo quanto riferito da Sky Sport il tecnico, in, potrebbe effettuare un cambio arispetto alle indicazioni della vigilia: Bisseck si candida per una maglia da titolare, con Pavard però ancora favorito nel ballottaggio. Per il resto, rispetto all’undici vittorioso a Monza,dovrebbe effettuare solo un cambio: fuori de Vrij e ...