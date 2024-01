Inter Lazio

Leggi su inter-news

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Alle ore 20 italiane, 22 locali in Arabia Saudita, si disputerà la partita tradi Supercoppa Italiana. Simonesi affida alleinper ritrovare solidità. SOLIDI – Sono tre partite consecutive che l’subisce almeno un gol. Genoa, Verona e Monza hanno colpito i nerazzurri in un periodo non proprio perfetto per la, che ha sbagliato in più di qualche occasione. Marcature andate a vuoto come quelle su Dragusin e Thomas Henry, il rigore procurato su Dany Mota nell’ultima gara del weekend. Simonesi affida alle sueper ritrovare solidità contro la, quella nota solidità che ha portato Yann Sommer a collezionare 12 clean sheet. Benjamin Pavard, Francesco ...