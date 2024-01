Inter-Lazio | cosa succede in caso di pareggio al 90'?

Il Regolamento dei diffidati di Inter-Lazio : ecco come funziona in vista della finale della Supercoppa Italiana e del campionato . A Riad, in Arabia ... (sportface)

Il programma e i telecronisti su Mediaset di, match valido per la semifinale della Supercoppa Italiana. A Riad, in Arabia Saudita, si affrontano i nerazzurri e i biancocelesti per un posto in finale in questo nuovo format a quattro ...I diffidati di, semifinale della Supercoppa Italiana: ecco i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Fiorentina. La Lega Serie A ha stabilito che per gestire diffide e squalifiche tra ...C'è chi dà per scontato che questa sera l'Inter vinca agevolmente contro la Lazio conquistando l'accesso alla finale di Supercoppa Italiana dove incontrerebbe il Napoli. Un pensiero, a dire il vero, ...Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio Mattino, Nando Orsi ha parlato della semifinale di Supercoppa tra Inter-Lazio ...