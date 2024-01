Inter-Lazio 3-0 | statistiche | non c’è partita | Sommer guarda!

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ledidicono tanto, tutto sulladi oggi di Supercoppa Italiana. Non c’è gara tra le due squadre, giocano uno sport differente.– L’vince con il risultato di 3-0 ladi Supercoppa Italiana contro la. Incredibile prestazione della squadra di Simone Inzaghi che lascia a mani vuote gli avversari. I biancocelesti torneranno in Italia col cero in mano, hanno fatto solo presenza in Arabia Saudita. Lesono eloquenti circa la gara appena conclusa: le due squadre giocano sport differenti. L’chiude con il 61% di possesso palla a favore, con 23 tiri di cui 7 in porta, con 7 calci d’angolo e solo 6 falli commessi. I dati sulla...

"È stata una bella partita, ci siamo divertiti come non facevamo da tanto tempo. Abbiamo messo in mostra le nostre qualità, laè un avversario difficile ma oggi tutti si sono messi in mostra, tutti avevano voglia di far bene, tutti volevano la palla.L'episodio arbitrale chiave del match di stasera valido per la Supercoppa Italiana 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la Supercoppa Italiana 2023/24. Gli episodi gestiti l'arbitro Marchetti. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH 12 ...Semifinale senza storia all'Al-Awwal Park Stadium. L'Inter passeggia sulla Lazio e vola direttamente in finale di Supercoppa Italiana. I nerazzurri lasciano le briciole ai biancocelesti. Nel primo ...L'Inter supera 2-0 la Lazio. Respinto il ricorso di Andrea Agnelli contro la sentenza della corte federale d'Appello della Figc. Ngonge finisce in azzurro. Incetta di premi del Manchester City a Dubai ...