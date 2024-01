Inter-Lazio 3-0 | prestazione stellare! Ora caccia al trofeo

Leggi su inter-news

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Termina con il punteggio di 3-0, sfida valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana. Ecco quanto successo a Riad dopo il primo tempo terminato 1-0. SECONDO TEMPO – Unafantastica quella messa in piedi dall’contro lain questa semifinale di Supercoppa Italiana, che vede un risultato decisamente stretto nonostante la vittoria. Dopo il primo tempo con rete di Marcus Thuram, nella ripresa i nerazzurri continuano a disegnare calcio. E al 50? arriva il raddoppio: Lautaro Martinez viene colpito da un calcio di Pedro in area, il direttore di gara ricontrolla al VAR e concede il giusto rigore; come sempre sul dischetto si presenta Hakan Calhanoglu che si conferma cecchino e non sbaglia dagli undici metri, per il 2-0. L’occasione per il tris arriva al 52?, ma ancora una ...