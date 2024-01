Inter-Lazio 3-0 | pagelle | Calhanoglu croccante 7 5 | Inzaghi dà lezioni di calcio 8

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’vince con il risultato di 3-0 la semifinale di Supercoppa Italiana contro lae si aggiudica la finale con il Napoli. Hakanmette in scena lo spettacolo, Simoneinsegna il gioco del. Le. YANN SOMMER 6 – Ha giocato? Non si ricordano parate dello svizzero, sarebbe da senza voto.– DIFESA BENJAMIN PAVARD 6.5 – Nel primo tempo compie una galoppata che ricorda Maicon, entrando in scivolata su Marusic e crossando poi al centro. Entrato perfettamente nei meccanismi del 3-5-2 di. FRANCESCO ACERBI 6.5 – Lo deride, lo porta a passeggio, lo marca come un difensore d’altri tempi, Immobile non vede neanche l’ombra di un pallone. ALESSANDRO BASTONI 6.5 – ...

AROSA (SVIZZERA) - Una storia Instagram per una foto che immortala due ex calciatori di. Senad Lulic , leggenda biancoceleste, a tavola con Wesley Sneijder , ex nerazzurro dell'era del Triplete. I due sono insieme ad Arosa, in Svizzera, per un torneo di calcio sul ghiaccio ...21.51 Supercoppa, semifinale:3 - 0 Sarà l'a sfidare il Napoli in finale,ko nella semifinale di Riad Partono fortissimo i nerazzurri. Diverse le occasioni,il gol arriva al 17': centro di Bastoni, ...I top e flop e i voti ai protagonisti di Inter-Lazio, match valido per la semifinale della Supercoppa Italiana 2023/24. PROVEDEL 6: tre gol al passivo, ma non poteva fare molto altro. Sventa i ...Parte forte l’Inter che pressa alto e non concede respiro alla Lazio fin dai primi minuti: prima Barella e poi Thuram trovano lo sbocco per il tiro da fuori. Il numero nove nerazzurro è il più ...