Inter-Lazio 3-0 | Inzaghi in finale Supercoppa contro Napoli

All'Al - Awwal Stadium di Riyad si sfidano: in palio la finale della Supercoppa italiana. Il fischio di inizio è alle ore 20. Chi vincerà dovrà vedersela lunedì sera con il Napoli di Mazzarri, che ieri in semifinale ha battuto la ..., match valevole per la Supercoppa Italiana 2023/2024: cronaca, tabellino e diretta live della partita di stasera La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita: valevole per ...ma quelli dell'Inter arrivano da tutte le parti. Marusic: 5 Soffre meno rispetto a Lazzari anche se dalle sue parti arrivano il gol del vantaggio e la traversa di Darmian che vanno a chiudere delle ...ex grande prospetto dell'Inter che il Toro seguiva un paio di anni fa, ma non è detto che il centrocamopista resti alla corte di Pochettino perché interessa ad un paio di club in Italia a partire ...