Inter-Lazio 3-0 | Inzaghi in finale Supercoppa contro Napoli

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’batte laper 3-0 a Riad nella semidellaitaliana, oggi 19 gennaio, e si qualifica per lain programma lunedì 22 gennaioil, che ieri ha superato la Fiorentina per 3-0 nella prima semi. La formazione nerazzurra domina il matchi biancocelesti e si impone con i gol di Thuram (17?), Calhanoglu su rigore (50?) e Frattesi (88?). La squadra allenata dacolleziona occasioni e centra anche due traverse con Barella nel primo tempo e Lautaro nella ripresa. La superiorità dei vice campioni d’Europa in carica è evidente dall’avvio e già al 3? arriva il primo pericolo con Barella. L’costruisce bene l’azione e manda al ...

“C’è differenza tra noi e l’Inter, i meriti degli avversari non vanno sottovalutati. Ma non è la differenza vista stasera, non dobbiamo nemmeno ... (sportface)

Dall'Olimpico di Roma all''Al - Awwal Park Stadium' di Riad. Cambia lo scenario, ma non il risultato. L 'batte la3 - 0 e si regala la finale della Supercoppa italiana contro il Napoli che si giocherà lunedì sera. Simone Inzaghi compie un passo verso il tris nel trofeo che, sulla panchina ...Con l'si può perdere ma non così". Sarri: "Impauriti e molli" Maurizio Sarri ha poi concluso: "Io ho avuto la sensazione che eravamo in ritardo su tutto. Ci mettevano in mezzo, soprattuto negli ...Termina 3-0 la sfida di Riad tra Inter-Lazio, con la formazione di Inzaghi che approda in finale con il Napoli. La sconfitta non è stata digerita dal club biancoceleste, in particolare dal presidente ...Contro l'Inter si può perdere ma mi dà fastidio il modo, ha confermato le sue qualità ma da qui a quello che si è visto in campo c'è differenza, ci sono nostri demeriti piuttosto evidenti". Lo ha ...