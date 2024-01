Inter-Lazio 3-0 | Inzaghi in finale Supercoppa contro Napoli

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) - L'batte laper 3-0 a Riad nella semidellaitaliana, oggi 19 gennaio, e si qualifica per lain programma lunedì 22 gennaioil, che ieri ha superato la Fiorentina per 3-0 nella prima semi. La formazione nerazzurra domina il matchi biancocelesti e si impone con i gol di Thuram (17'), Calhanoglu su rigore (50') e Frattesi (88'). La squadra allenata dacolleziona occasioni e centra anche due traverse con Barella nel primo tempo e Lautaro nella ripresa. La superiorità dei vice campioni d'Europa in carica è evidente dall'avvio e già al 3' arriva il primo pericolo con Barella. L'costruisce bene l'azione e manda al tiro ...

AROSA (SVIZZERA) - Una storia Instagram per una foto che immortala due ex calciatori di. Senad Lulic , leggenda biancoceleste, a tavola con Wesley Sneijder , ex nerazzurro dell'era del Triplete. I due sono insieme ad Arosa, in Svizzera, per un torneo di calcio sul ghiaccio ...21.51 Supercoppa, semifinale:3 - 0 Sarà l'a sfidare il Napoli in finale,ko nella semifinale di Riad Partono fortissimo i nerazzurri. Diverse le occasioni,il gol arriva al 17': centro di Bastoni, ... Marusic: 5 Soffre meno rispetto a Lazzari anche se dalle sue parti arrivano il gol del vantaggio e la traversa di Darmian che vanno a chiudere delle ...