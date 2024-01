Inter-Lazio 3-0 | il tabellino della partita di Supercoppa Italiana

Leggi su inter-news

(Di venerdì 19 gennaio 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-0: questo ilvalida per le semifinali di2023-2024. IN FINALE! – L’resta a Riyad e va a giocarsi lacol Napoli! Semifinale dominata con la, col 3-0 che sta pure stretto per quello che si è visto in campo. Ossia un dominio dal 1? al 93?, senza storia e senza nemmeno subire tiri in porta. La sblocca Marcus Thuram al 17?, al termine di una grande azione, poi Nicolò Barella colpisce la traversa in una delle tante occasioni non concretizzate di pochissimo. A inizio ripresa Pedro rifila un calcione a Lautaro Martinez, rigore netto ma serve il VAR per assegnarlo: trasforma ...