Inter in finale in Supercoppa Lazio battuta 3-0

(Di venerdì 19 gennaio 2024) AGI - Con lo stesso risultato con cui il Napoli ieri ha battuto la Fiorentina, l'stende lae raggiunge gli azzurri di Mazzarri all'ultimo atto dellaitaliana alla prima edizione in versione Final Four. A Ryad i nerazzurri surclassano i biancocelesti e si impongono 3-0: a segno Thuram, Calhanoglu su rigore e Frattesi. Inzaghi sceglie l'undici che ha schiantato il Monza, Sarri lancia Immobile dall'inizio al centro del tridente completato da Pedro e Felipe Anderson. L'è padrona del campo dai primi minuti e Thuram ha subito due chance, di piede e poi in torsione di testa, ma non prende lo specchio. Buona la terza per l'attaccante francese che il gol lo trova finalizzando una bella azione corale: cross di Bastoni e assist illuminante di tacco di Dimarco il quale offre all'ex Monchengladbach un ...

Inter-Lazio 3-0 le pagelle e il tabellino della partita . Inzaghi vs Sarri, ecco chi ha strappato il pass per la semi finale . La Final Four della ... (sportnews.eu)

(Adnkronos) – L’Inter batte la Lazio per 3-0 a Riad nella semi finale della Supercoppa italiana, oggi 19 gennaio, e si qualifica per la finale in ... ()

L'raggiunge il Napoli nelladella Supercoppa italiana. A Riad i nerazzurri hanno battuto la Lazio 3 - 0 (1 - 0) dominando la seconda semifinale giocata in Arabia e lunedì prossimo ...... Calhanoglu e Frattesi L'batte la Lazio per 3 - 0 a Riad nella semifinale della Supercoppa italiana, oggi 19 gennaio, e si qualifica per lain programma lunedì 22 gennaio contro il ...L'Inter supera 2-0 la Lazio. Respinto il ricorso di Andrea Agnelli contro la sentenza della corte federale d'Appello della Figc. Ngonge finisce in azzurro. Incetta di premi del Manchester City a Dubai ...L’Inter scende in campo contro la Lazio per difendere la Supercoppa Italiana, conquistata nelle ultime due edizioni. A Riyad, i nerazzurri affrontano la formazione di Sarri per… Leggi ...