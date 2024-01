Inter | guarda che Atletico | 4-2 al Real Madrid

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La rivincita del Cholo. Una settimana dopo la sconfitta per 5-3 nel derby digiocato in Arabia Saudita e valevole per le semifinali della...

"La Lega presenterà un'interrogazione in Vigilanza Rai per approfondire la vicenda della ristoratrice del lodigiano: la storia di un presunto post ... (today)

Zilliacus torna a parlare dell’Inter e a far capire di essere pronto a entrare in società. L’imprenditore finlandese, citando le notizie sulla ... (inter-news)

...per una mezz'ala (con due triplette) certificano ancora l'incredibile lavoro del tecnico ex. ... grande, prodotto di Sacco : il 9 della Pro Sesto ha segnato 13 gol in 13 partite etutti ...Anche il club campano sogna Antonio Conte, ma siattorno. Su Mourinho se ne riparlerà, pur ... Leggi anche - Supercoppa Italiana, Napoli - Fiorentina e- Lazio, ma senza Milan - Juventus ...La rivincita del Cholo. Una settimana dopo la sconfitta per 5-3 nel derby di Madrid giocato in Arabia Saudita e valevole per le semifinali della Supercoppa spagnola poi vinta dalla squadra di ...Le ultime notizie di calciomercato oggi 19 gennaio 2024: le trattative di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ...