Inter | Azpilicueta a rischio per gli ottavi di Champions con l'Atletico | ginocchio ko

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L'Madrid perderà per un po' di tempo il difensore Cesar. L'ex Chelsea è stato fra i protagonisti...

...l'negli ottavi di finale della Champions League. La formazione di Diego Simeone, che sfiderà i nerazzurri il 20 febbraio e il 13 marzo, ha "perso", infatti, per un po' di tempo CesarTanto che di recente Simeone ha rilanciato l'esperto, strappato alla stessaall'inizio della scorsa estate, a scapito proprio dell'ex bianconero o adattato Llorente al ruolo di ...L'esterno spagnolo ha riportato un serio problema al ginocchio dopo la vittoria in coppa contro il Real Madrid ...O Internacional está se mostrando um verdadeiro fã da Bundesliga nesta janela de transferências. Após fechar com Lucas Alario e Rafael Borré, o Colorado pode buscar mais um nome na Alemanha para 2024.