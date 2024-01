Intelligenza artificiale debole e forte | qual è la differenza?

Leggi su seriea24

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – Con una previsione di crescita fino a 190 miliardi di dollari entro il 2025, come indicato dalla società di ricerca Markets and Markets, l’sta emergendo come una forza dominante nell’era tecnologica moderna. Questa rivoluzione non è solo una questione di numeri e mercati: l’IA sta profondamente influenzando la nostra vita quotidiana, il nostro lavoro e il modo in cui interagiamo con il mondo. Oggi, l’IA è diventata una presenza quasi onnipresente, influenzando una vasta gamma di settori. Dall’ottimizzazione delle catene di approvvigionamento alla prevenzione delle frodi, dalla creazione artistica alla ricerca scientifica, l’AI si è dimostrata uno strumento versatile e potente. Nel campo della medicina, ad esempio, l’AI è utilizzata per diagnosticare il cancro, gli ictus e le fratture ossee, mentre nel settore ...