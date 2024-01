Insulta sui social la Famiglia Reale della Thailandia | condanna record a 50 anni di carcere

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La giustizia tailandese ha emesso una storica sentenza dia 50diper lesa maestà, la più pesante mai pronunciata per un reato di questo genere nel Paese. La notizia è stata annunciata oggi da un gruppo di avvocati attivi nella difesa dei diritti umani in. La sentenza è il risultato dell’aumento di 22inflitto dai giudici d’appello a una precedenteemessa dal tribunale di Chiang Rai (nord) lo scorso anno. Ilto, un attivista di 30di nome Mongkol Thirakot, titolare di un negozio di abbigliamento online, si trova sotto processo per 27 pubblicazioni su Facebook ritenute diffamatorie nei confronti del Re esua. Il gruppo ‘Thai Lawyers for Human ...

Anche in un momento di festa e di ilarità, esistono persone che non perdono occasione per insultare ed infangare altri individui. Questo è ... (tvpertutti)

Sapete qual è il colmo per un leone da tastiera come Marcello Degni ? Essere giudicato da un altro leone da tastiera (ilgiornale)

... qualcuno storce il naso, e fuori i cancelli di Trigoria trova chi lo, scrive Alessandro ... rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornatagiallorossi in campionato e ...La precedente condanna record, 43 anni, risale al gennaio 2021, contro una donna per messaggi audio ostili alla monarchia pubblicatisocial network. FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti ...“Per l’Italia sempre…, prima e dopo l’8 settembre 1943”. Questo titolo del calendario dell’esercito 2024, “fortemente voluto” dalla sottosegretaria Isabella Rauti, è un insulto alla storia. Ignora che ...L'insulto è apparso sull'insegna in marmo indicante via San Barnaba, in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine ...