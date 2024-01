Influenza | allarme geriatri | ' col gelo colpo di coda | può colpire a tradimento'

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Milano, 19 gen. (Adnkronos Salute) - L'ondata diattesa in Italia nelle prossime ore, con un crollo anche di 10-15 gradi entro domenica, preoccupa i. C'è "il rischio di undidel virus - avvertono - maggiore nelle fasce più anziane della popolazione e tra chi non ha seguito un adeguato periodo di convalescenza dopo la risoluzione dei sintomili acuti". E' quindi "fondamentale non abbassare la guardia ancora per qualche settimana, perché il virus può". "Le temperature in discesa possonore la risposta immunitaria innescata dall'ingresso nel naso di batteri e virus", afferma Francesco Landi, direttore Dipartimento Scienze dell'invecchiamento - Fondazione Policlinico universitario Agostino ...

