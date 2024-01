Incidente sulla Pontina | l’ultimo selfie di Giovanni e Matteo morti nello schianto

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il terribile bilancio dell’stradale avvenuto alle prime ore del mattino di giovedì 18 gennaiovia, all’altezza di Campoverde, ad Aprilia, è di duee sei feriti. Le vittime sono due ragazzi:Anaclerio di 24 anni eCursi di 27. Entrambi erano originari di Pomezia. Si trovavano a bordo di una Smart ForFour insieme ad altri tre coetanei, un maschio e due femmine. Tutti con meno di 30 anni. Il loro ultimoprima di morire sta commuovendo tutti. Secondo la ricostruzione della polizia stradale, rano da poco passate le tre del mattino. Il gruppo di giovani a bordo della Smart stava procedendocarreggiata in direzione Roma quando l’auto, per cause ancora da accertare, forse a causa del manto stradale ...

Sei le persone rimaste ferite, tre delle quali in gravi condizioni. Strada chiusa e traffico in tilt Due giovani sono morti e altri sei sono rimasti ... (sbircialanotizia)

A Roma sulla via Pontina , un incidente ha provocato la morte di due persone di 24 e 34 anni, mentre 6 sono rimaste ferite, 3 delle quali in maniera ... (247.libero)

Cordoglio e lutto in città a Pomezia per la scomparsa di due giovani ragazzi, morti nel drammatico incidente avvenuto ieri notte sulla Pontina . Una ... (ilcorrieredellacitta)

