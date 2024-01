Incidente al Motor Bike Expo di Verona | auto piomba contro gli spettatori | dieci feriti

La Bbc ha annunciato che il programma di auto più famoso al mondo non sarà rinnovato per una nuova stagione. A dicembre era rimasto gravemente ... (ilgiornale)

Tragico Incidente vicino Trastevere la notte di Natale. Un 29enne , Lorenzo Pigini , per cause ancora in corso di accertamento dagli uomini della ... (ilcorrieredellacitta)

Al momento tutte le esibizioni in corso sono state sospese La dinamica dell': errore del ... Il Motorbike Expo di Verona Da oggi e fino a lunedì, a Verona, andrà in scena ilBike Expo , ...(notizia in aggiornamento) TEMI:bike expobike expo notizie verona verona notizie veronafiere Note sull'autore RedazioneAttimi di terrore alle 13.30 a Motorbike Expo, durante l’esibizione di uno stuntman. L’auto guidata dall’uomo è piombata con ...VERONA - Dieci feriti in un incidente durante l’esibizione di uno stuntman in fiera al Motor Bike. Grave incidente oggi, poco dopo le 13,30, alla fiera Motor Bike Expo. Uno stuntman alla ...