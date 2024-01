In Nuova Zelanda «11 000 politici e membri dell’élite» non sono stati esentati dal vaccino anti-Covid

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il 5 dicembre 2023 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che inl’accesso «a informazioni riservate» avrebbe svelato che «ed élite hanno ottenuto l’esenzione» dal. Nel post è presente anche lo screenshot di un testo in inglese dove si legge che in base a una richiesta, effettuata tramite una normativa che garsce il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, si sarebbe scoperto che in«11.000eranodalla vaccinazione» contro la-19. Si tratta di un contenuto ...

Sta per terminare l’attesa per Italia-Nuova Zelanda , partita valevole per il girone B del torneo Preolimpico di hockey su prato femminile di Ranchi ... (sportface)

Inizia il cammino della Nazionale femminile di Hockey su prato al torneo Preolimpico di Ranchi, in India, che assegna tre pass per i Giochi di ... (oasport)

Cos'è "Love Better", la campagna della Nuova Zelanda per aiuta re i giovani a superare la fine di una relazione. Leggi tutto “Love Better”, la Nuova ... (donnemagazine)

... Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ungheria, Lituania, Messico, Paesi Bassi,, ...Il progetto live action dovrebbe arrivare al cinema ad aprile 2025 e le riprese sono attualmente in corso in. Prodotto da Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Torfi ...Il gioco Minecraft è alla base di un nuovo film le cui riprese sono in corso in Nuova Zelanda e nel cast ci saranno anche Kate McKinnon e Jemaine Clement.4. Nuova Zelanda - Il New York Times suggerisce di esplorare il Paese in treno, Con un viaggio di 17 giorni sui convogli del Northern Explorer, Coastal Pacific e TranzAlpine, si parte da Auckland e, ...