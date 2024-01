Imprenditore di Terracina arrestato per violenza domestica e resistenza a pubblico ufficiale

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Brutta vicenda diprima minaccia di morte la compagna e poi aggredisce un poliziotto. Nuovo episodio diin Italia, con una vicenda che in queste ore ha toccato la località balneare di(in provincia di Latina). Nell’occhio del ciclone è finito unlocale di 52 anni, denunciato dalla compagna per continui maltrattamenti. L’uomo avrebbe maltrattato la donna, e successivamente gli agenti delle forze dell’ordine intervenuti, sotto l’effetto di droghe.: la vicenda L’uomo sarebbe stato denunciato dalla donna, dopo che sotto l’effetto di sostanze stupefacenti avrebbe cominciato prima a delirare ...

... coordinati dal comandante della compagnia diSaverio Loiacono, che hanno provveduto a ... L'altro, trasportato all'ospedale Goretti di Latina, ha riportato solo ferite lievi. Per ...... che finalmente hanno avuto modo di festeggiare insieme con una mini vacanza a, tra tuffi ... dedicandosi alla sua famiglia: dal 2000 è sposata con l'Matteo De Stefani dal quale ...TERRACINA – Questa mattina la Polizia di Terracina ha arrestato un imprenditore del posto di 52 anni per lesioni, violenza e resistenza a Pubblico ufficiale. Intoro alle 5:45 è stato richiesta l’inter ...Nella prima mattinata del 19.01.2024 personale del Commissariato di P.S. di Terracina, ha tratto in arresto in flagranza di reato un imprenditore 52 enne di Terracina, in quanto ritenuto responsabile ...