IMPIEGATO UFFICIO GARE- STAGE

(Di venerdì 19 gennaio 2024) INSERITO DA: Ets Nexus Spa – IL GIORNO: 06/01/2024 SETTORE: EngineeringSEDE DI LAVORO: Perugia Nexus ricerca per azienda nel settore dei servizi un/aIl candidato si occuperà di affiancare il responsabile dello sviluppo di progetti ed offerte nell’ambito della logistica sanitaria e del BPO (Business Process Outsourcing), che porteranno alla redazione di studi di fattibilità, offerte tecniche ed economiche.Requisiti richiesti: – Laureato in Economia o Ingegneria Gestionale/Civile o titoli affini; – Buona capacità di analisi e padronanza nell’utilizzo di MS Word e MS Excel; – Ottima capacità di scrittura; – Attitudine all’analisi dei documenti ed elaborazione progettuale. Predisposizione al lavoro in team e all’innovazione, rispetto dei tempi, curiosità, doti organizzative e ...

... puoi recarti direttamente in filiale bancaria o all'postale e richiedere l'operazione a un. Ti verrà consegnato un modulo da compilare con le seguenti informazioni: i dati dell'...Durante un'udienza in tribunale a dicembre, l'del procuratore generale dello stato ha ... è stato oggetto di un tentativo di esecuzione fallito , quando il personale del carcere ha...I numeri del riassetto nell’incontro fra azienda e sindacati. Nel complesso le eccedenze in Italia saranno 373 ...L'annuncio degli esuberi (181 in totale nelle sedi pordenonesi) stavolta gela gli amministrativi: 86 di loro rischiano il posto. Le reazioni ...