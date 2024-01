Ilaria Salis | sempre più persone si mobilitano per aiutarla

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La 39enne è da un anno in carcere in Ungheria con l'accusa di aver aggredito un militante neonazista. Mentre si raccolgono firme online e si agisce per riportarla in Italia, la destra e il governo latitano

Da quasi un anno, per la precisione dall’11 febbraio 2023, l’insegnante trentanovenne Ilaria Salis si trova in carcere in Ungheria, accusata di aver ... (news.robadadonne)

Michele Rech in arte Zerocalcare ha dedicato un fumetto su Internazionale a, la maestra di Milano detenuta a Budapest. E oggi su Repubblica spiega perché: "Intanto perché una persona che finisce in galera perché ha fatto a botte coi nazisti mi sta automaticamente ...Nel giorno in cui il padre disi è appellato al presidente della Repubblica, il gruppo del Pd della Camera ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per chiedere 'quali ...Ilaria Salis, cittadina italiana di 39 anni, è accusata di aver aggredito, lo scorso febbraio, due neonazisti, assieme ad altri manifestanti. Da allora si trova in un carcere ungherese di massima sicu ...“Mia figlia ha avuto un periodo di tortura. É stata arrestata e spogliata, le hanno dato dei vestiti sporchi e dei tacchi a spillo che non erano della sua misura. Per otto giorni è stata in una cella ...